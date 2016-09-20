PVV lideri Wilders’a şok

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Şu anda başta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Liberal Parti ( VVD ) ne olursa olsun 15 Mart 2017’den sonra PVV ile ortaklık yapmaycaklarını açıkladı.

VVD Genel Başkanı ve Başbakan Mark Rutte, PVV ile ortaklık yapma şanslarının sıfır olduğunu söyledi.

Başbakanın bu sözlerine sert tepki gösteren Aşırı sğcı PVV lideri Geert Wilders, “Seçmen size neyin ne olacağın 15 Mart’ta görecek” dedi.

Öte yandan sadece VVD değil, PvdA, SP, CDA, D66 ve GroenLinks’in de PVV ile ortaklığa yanaşmadıklarını belirtmişlerdi.

Mecliste sandalyesi bulunan en küçük siyasi partilerden 50 Plus’un ise PVV ile aynı masaya oturabileceklerini belirten tek parti olması, Wilders’ın yalnız kaldığının göstergesi oldu.

Yabancılar ve İslam karşıtlığı üzerine yaptığı siyasetle bir dönem belirli bir kitleyi arkasına alan Wilders ve Partisinin 15 Mart 2107 seçimlerinde büyük oy kaybına uğrayacağı da diğer iddialar arasında bulunuyor.

PVV’nin 15 Mart’ta Meclisteki sandalye sayısında yaşanması beklenen büyük düşüş, daha önceki zamanlarda aşırı sağcı partilerin olduğu gibi PVV’nin de marjinal bir partiye dönüşeceği şeklindeki düşünce her geçen gün artıyor.

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