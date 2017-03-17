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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Rotterdam belediyesi krizin eşiğinden döndü

Hollanda’da Rotterdam belediyesinde Mohammed Anfal’ın Leefbaar Rotterdam’dan NİDA’ya geçmesinin ardından çoğunluğu kaybeden koalisyon, CU-SGP ile anlaşarak yönetimi krizden kurtardı.

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Rotterdam belediyesi krizin eşiğinden döndü

Rotterdam belediye meclisi koalisyon partileri Leefbaar Rotterdam, D66 ve CDA, CU-SGP frakisyonu ile anlaşarak yönteminde beklenen krizin önünü kesmiş oldu. Mohammed Anfal’ın NİDA’ya geçmesiyle çoğunluğu kaybeden koalisyonun bu anlaşma ile küçük bir farkla olsa bile tekrar çoğunluğu sağlamayı başardı.

CU-SGP’nin desteğini alan koalisyon partileri karşılığında Rotterdam’da yoksulluk ile mücadele etmek için 13,5 milyon euro bütçe ayıracağı sözünü verdi. Yapılan anlaşmada yoksulluğun yanı sıra babalara doğum izni konusunun da ele alındığı belirtilirken, entegrasyonla ilgili bir anlaşmanın söz konusu olmadığı aktarıldı.

CU-SGP fraksiyon başkanı Setkin Sies, entegrasyonda yaşanan en büyük sorunun, mecliste alınan kararlardan ziyade Leefbaar Rotterdam’ın takındığı tavırla ilgili olduğunda dikkat çekerek bu konuda sessiz kalmayacaklarının da sinyalini verdi.

SONHABER.EU

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