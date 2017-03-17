Rotterdam belediyesinde kazan kaynıyor

Hollanda’da Rotterdam belediyesi encümen azası Leefbaar Rotterdamlı Ronald Schneider yolsuzluk nedeniyle istifa etti.
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Boompjeskade’da bulunan Waterfront ile ilgili yolsuzluk iddialarının belediye meclisinde gündeme gelmesinin ardından Schneider’den konu üzerine açıklama yapması istendi. Schneider ise yaptığı açıklamada kendini savunmak yerine belediye meclis koalisyonunda çoğunluğun kaybedilmesini bahane ederek savunma yapmacağını ve görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Geçtiğimiz günlerde Leefbaar Rotterdam meclis üyesi Mohammed Anfal’ın NİDA’ya geçmesinin ardından belediye meclis koalisyonunda tüm dengeler değişti. Çoğunluğun kaybedilmesiyle birlikte farklı sorunlar gündeme gelmeye başladı.
SONHABER.EU
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