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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Rutte: Artık bir an önce hükümeti kurmalıyız

Hollanda’da koalisyon görüşmesinin ikinci aşamasında VVD, CDA, D66 ve GL arasında yoğun bir trafik yaşanıyor. Başbakan Rutte hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini belirtiyor.

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Rutte: Artık bir an önce hükümeti kurmalıyız

Koalisyon görüşmelerine hız veren VVD, CDA ,D66 ve GL’in bugün tekrar bir araya geldikleri ve anlaşamadıkları tek konu olan göç konusunda uzlaşmaya çalıştıkları aktarılıyor. Bu görüşmenin ardından 4’lü parti ile koalisyon görüşmelerinin devam edip etmeyeceği kararına varılacağı bildirildi.

Yapılan görüşmelerle ilgili parti liderleri bilgi vermezken, hepsinin adına konuşan VVD lideri Mark Rutte, ” tek isteğimiz bir an önce hükümetin kurulması. Bunun için görüşmeleri hızlandırdık. En kısa zamanda görüşmeleri tamamlayıp artık hükümeti kurmalıyız ” dedi.

SONHABER.EU

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