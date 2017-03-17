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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Rutte, CU ile koalisyon görüşmesinden umutlu

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ChristenUnie ile yapılan koalisyon görüşmelerinden umutlu olduğunu belirtti.

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Rutte, CU ile koalisyon görüşmesinden umutlu

Hollanda’da yüz günden fazla bir zamandır yapılan koalisyon görüşmelerine ChristenUnie ile devam eden VVD, CDA ve D66 partileri son şansını deniyor.

Daha önce Groenlinks ile yapılan koalisyon görüşmelerinde göç konusu nedeniyle partiler arası anlaşma sağlanamamıştı. Mecliste çoğunluğu sağlayabilmek için son şans olarak görülen ChristenUnie ile görüşmelere başlayan parti liderlerinden Rutte, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve hükümeti kuracaklarına inandığını belirtti.

Rutte mecliste yaptığı konuşmasında kurulacak yeni hükümette sağ-sol ortak hükümet isteğini yineledi ve bu konuda CU ile umutlu olduklarını ifade etti.

Muhalefet partileri artık hükümetin bir an önce kurulmasını istiyor.

SONHABER.EU

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