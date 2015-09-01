Rutte: PVV hariç tüm yolu deneyeceğiz

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Foto: Twitter Alexander Bakker

Başbakan Rutte açıklamasında PVV ile kesinlikle hükümet kurmak istemediklerini yineledi ve Groenlinks’ın lideri Jesse Klaver şartlar koymadığı takdirde partiyle tekrar koalisyon görüşmeleri yapılabileceğini ifade etti.

Hükümeti kurmakla görevli Schippers, artık parti liderlerinin anlaşma sağlanması yönünde somut adımlar atmasını belirterek, önerilen koalisyon alternatifleriyle hükümet kurulamadığında çok sayıda parti ile hükümet kurmak zorunda kalacaklarını ve bunu kimsenin istemediğini açıkladı.

PVV lideri Wilders sürekli ben ve partim de varız dese de partilerin hiçbiri PVV ile çalışmak istemiyor.

Pazartesi günü koalisyon görüşmeleriyle ilgili raporunu hazırlayacağını bildiren Schippers, hükümetin kurulması için önerilerini de aktaracak.

SONHABER.EU