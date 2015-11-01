Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Rutte: Ya sev ya terk et!

Hollanda Başbakanı Rutte, sadece yabancılardan değil Hollandalılardan da kurallara uymayacakların ülkeyi terk etmesini istedi.

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Rutte: Ya sev ya terk et!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, mart ayında yapılacak seçim için düzenlediği kampanyada gazetelere ilan vererek Hollandalılara hitaben “Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et.” ifadesini kullandı.

İktidarda bulunan Liberal Parti lideri Rutte, Hollanda’daki gazetelerin birçoğuna “Bütün Hollandalılara” başlıklı tam sayfalık ilan verdi.

İlan metninde toplum huzurunun bozulmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Rutte, son yıllarda toplum huzurunu bozan davranışların arttığını belirtti. Rutte, toplumda herkesin aynı kefeye konamayacağını, bu tür davranışlarda bulunan kişilerin ayıklanması gerektiğini vurguladı.

Rutte, “kurallara uymayanların ülkeyi terk etmesi gerektiğini” savundu.

“Birisinin dininden dolayı kadınlara elini uzatmaması kabul edilemez”
Hollanda Başbakanı Rutte, bir gazeteye verdiği röportajda da toplumda bazı davranışların kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Buna örnek olarak Müslüman birinin şoför olarak bir otobüs firmasıyla yaptığı iş görüşmesinde firma yetkilisi kadının elini sıkmamasını verdi.

Mülakat sonucunda işe alınmayan kişi firmaya dava açtıktan sonra mahkemenin bu kişiyi haklı bulmasını çok tuhaf bulan Rutte, “Bana göre otobüs firması kesinlikle haklı. Bir otobüs şoförünün dininden dolayı kadınlara elini uzatmaması kabul edilemez. Bunun için ben ve çoğu insanlar buna tepkimizi gösteriyoruz çünkü Hollanda normlarında herkes birbirine elini uzatmalı.” ifadesini kullandı.

Ülkeye yeni gelenlerin Hollanda’daki özgürlüğü suistimal ederek kendi kültürlerini dayatmasını “görgüsüzlük” olarak niteleyen Rutte, “Başkasından beklediğin davranışı önce kendin göstermelisin.” diye konuştu.

KAYNAK AA

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