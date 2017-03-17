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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Rutte: Yine kuramadık hükümeti şaşkınız

Hollanda’da devam eden koalisyon görüşmelerinin Groenlinks ile ikinci aşamada da anlaşma sağlanamadı. Başbakan Rutte, ” anlaşmıştık aslında, hayal kırıklığı yaşıyorum ” dedi.

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Rutte: Yine kuramadık hükümeti şaşkınız

Foto: Twitter

Başbakan Rutte VVD, D66, CDA ve GL koalisyonu için başlatılan ikinci aşama görüşmelerinden de sonuç alınamamasını hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VVD lideri Rutte, ” biz GL lideri Jesse Klaver ile anlaştığımızı zannediyorduk. Ancak göç konusunda yine tıkanma yaşıyoruz. Hükümeti bir an önce kurmak için elimizden geleni yaparkan GL’in bu kadar katı olmasına anlam veremiyor ve şaşkınız ” ifadelerine yer verdi.

CDA ve D66 liderleri Buma ile Pechtold’un açıklamaları da başbakan Rutte’yı doğruluyor. Her iki liderde aslında göç konusunda anlaşma sağlanabileceğini, ancak GL’in bu konuda ısrarcı olmasının görüşmeleri tıkadığını belirtti.

GL lideri Jesse Klaver ise seçmenlerine verdikleri sözleri ve parti tüzüğünün dışına çıkamayacağı için özellikle Afrika ülkelerinden gelen sığınmacıların ülkeye alınmasından yana olduklarını ve bu konuda diğer liderler ile anlaşamadıklarını vurguladu.

CDA, D66 ve VDD göç konusunda AB ile alınan kararlar doğrultusunda hareket edileceğini hatırlatılarak, neden anlaşma sağlanmadığı ile ilgili şaşkın olduğunu aktardı.

SONHABER.EU

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