Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Rutte’nin PVV açıklaması tartışma başlattı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin mart ayındaki seçim sonrası, ırkçı görüşleriyle bilinen Wilders’in lideri olduğu Özgürlük Partisi ile koalisyon kurmayacaklarını açıklamanın ardından PvdA’dan eleştiri geldi.

A+A-

Rutte’nin PVV açıklaması tartışma başlattı

PvdA’lı Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem başbakanın yaptığı açıklamayla ilgili, ” geçmişte yaşananlar başbakanın yaptığı açıklamaya güven duymamızı engelliyor. Daha önce VVD ile PVV arasında ortak gelişmelerin yaşandığını hepimiz biliyoruz. VVD partisi PVV’nin light versiyonu gibi. PVV’nın politikası bize çok uzak. PvdA’nın bu parti ile çalışmayacağı çok net ancak VVD için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İki parti arasında çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Rutte’nin PVV ile koalisyon kurmayacakları konusu ülkede tartışma konusu olmuştu. Bazı kesimler bunun seçilen bir parti için ayrımcılık olduğuna inanırken bazıları ise yerinde bir karar olarak değerlendirildi.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
İngiltere’den 12 maddelik Brexit planı İngiltere’den 12 maddelik Brexit p...

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB'den ayrılırken ortak pazardan da çıkacağını ve Brüksel ile varılan Brexit anlaşmasının so...

PVV lideri Wilders’a şok PVV lideri Wilders’a şok

Hollanda’da genel seçimler yaklaşırken, siyasi partilerin duruşu netlik kazanmaya başladı. ...

” Hollanda’da eğitim devletin rant kapısı oldu ” ” Hollanda’da eğitim devleti...

Hollanda'da Öğrenci Eylem Komitesi LAKS, eğitimin son yıllarda devlet için gelir kapısı olarak kullanılmasına son vermek için seçimlere...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kadınlara özel koltuk! Kadınlara özel koltuk!

Air India, yalnız bir kadın yolcunun tacize uğraması sonunda...

Rutte’nin PVV açıklaması tartışma başlattı Rutte’nin PVV açıkl...

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin mart ayındaki seçim sonras...

Bilkent Şehir Hastanesi Avrupa’nın en büyüğü olacak Bilkent Şehir Hastanesi A...

Ankara'da yapımı devam eden Bilkent Şehir Hastanesi bittiğin...

Samsunspor’a Hollandalı golcü Samsunspor’a Hollan...

Samsunspor Sportif direktör Zeren, "Teknik direktörümüzün is...

İngiltere’den 12 maddelik Brexit planı İngiltere’den 12 ma...

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB'den ayrılırken...

Çocuk pornosundan ihraç edilen doktorla ilgili şaşırtan gelişme Çocuk pornosundan ihraç e...

Hollanda'da çocuk pornosundan daha önce gözaltına alınan dok...

İflas eden firmalara rağmen Van Haren yurtdışına açılıyor İflas eden firmalara rağm...

Hollanda'da son dönemlerde büyük ve bilinen markaların iflas...

Marktplaats’ta 2500 vatandaşı dolandırdılar Marktplaats’ta 2500...

Hollanda'da yaşları 19,20 ve 25 olan Amsterdamlı üç gencin M...

Almanya’da ev alımına komisyon engeli Almanya’da ev alımı...

Araştırmaya göre Berlin'de 200 bin avroluk bir eve 14 bin av...

Hollanda’daki Türk girişimci sayısı 25 bin 661e yükseldi Hollanda’daki Türk ...

Hollanda'nın yine en girişimcileri açık ara Türkler. Holland...

VIDEO GALERİ