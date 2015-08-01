Rutte’nin PVV açıklaması tartışma başlattı

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PvdA’lı Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem başbakanın yaptığı açıklamayla ilgili, ” geçmişte yaşananlar başbakanın yaptığı açıklamaya güven duymamızı engelliyor. Daha önce VVD ile PVV arasında ortak gelişmelerin yaşandığını hepimiz biliyoruz. VVD partisi PVV’nin light versiyonu gibi. PVV’nın politikası bize çok uzak. PvdA’nın bu parti ile çalışmayacağı çok net ancak VVD için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İki parti arasında çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Rutte’nin PVV ile koalisyon kurmayacakları konusu ülkede tartışma konusu olmuştu. Bazı kesimler bunun seçilen bir parti için ayrımcılık olduğuna inanırken bazıları ise yerinde bir karar olarak değerlendirildi.

SONHABER.EU