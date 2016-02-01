Seçim yarışında VVD,PVV ve D66 öne çıkıyor

Kantar Public’in Hollanda 15 Mart genel seçim son anketinde VVD,PVV ve D66 ilk üç sırada yer alıyor.

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Eski adı TNS NİPO olan Kantar Public’in son anketine göre VVD 26 sandalye ile zirvede. Irkçı parti PVV 24 sandalye ile 2. sırada yer alırken D66’ın Aralık ayından bu yana 8 sandalye artarak 21 sandalye ile üçüncü sıraya yerleşti.

Diğer partilerde sandalye oranı ise şöyle:

CDA 17

SP 15

Groenlinks 14

PvdA 12

ChristenUnie 6

50Plus 6

Hayvanlar partisi 3

SGP 3

DENK 2

Forum voor Democratie 1

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