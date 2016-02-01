Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Seçim yarışında VVD,PVV ve D66 öne çıkıyor

Kantar Public’in Hollanda 15 Mart genel seçim son anketinde VVD,PVV ve D66 ilk üç sırada yer alıyor.

A+A-

Seçim yarışında VVD,PVV ve D66 öne çıkıyor

Eski adı TNS NİPO olan Kantar Public’in son anketine göre VVD 26 sandalye ile zirvede. Irkçı parti PVV 24 sandalye ile 2. sırada yer alırken D66’ın Aralık ayından bu yana 8 sandalye artarak 21 sandalye ile üçüncü sıraya yerleşti.

Diğer partilerde sandalye oranı ise şöyle:

CDA 17
SP 15
Groenlinks 14
PvdA 12
ChristenUnie 6
50Plus 6
Hayvanlar partisi 3
SGP 3
DENK 2
Forum voor Democratie 1

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda seçimlerinde yurtdışı oyları geçersiz sayılacak Hollanda seçimlerinde yurtdışı oyları ge...

Her fırsatta yurtdışı seçmenlerine sahip çıkan Türkiye'yi eleştiren Hollanda yurtdışında yaşayan vatandaşlara sunduğu oy kullanma imkan...

Taner Yıldız Belçika’da vatandaşlarla buluştu Taner Yıldız Belçika’da vatandaşla...

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, "Ülkemize, insanımıza, gençlerimize güvenelim ve geleceğin şu anki bulunduğumuz Türkiye'd...

” Artık maaşlara zam yapılmalı ” ” Artık maaşlara zam yapılmalı ...

Hollanda'da Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem yaptığı açıklamada bugüne kadar vatandaş ve devletin gösterdiği duyarlılığı artık işveren...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Seçim yarışında VVD,PVV ve D66 öne çıkıyor Seçim yarışında VVD,PVV v...

Kantar Public'in Hollanda 15 Mart genel seçim son anketinde ...

Kim bu TKTK’lar… Kim bu TKTK’lar…

Yok başlık bir örgüt, bir şirket, bir parti vs adı değil. S...

Bosna Hersek’in soykırım talebi reddedildi Bosna Hersek’in soy...

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı, Bo...

WhatsApp’ta para kazanma devri başlıyor WhatsApp’ta para ka...

Reuters haberine göre işletmelerin WhatsApp üzerinden müşter...

Çok kültürlü Hollanda’da siyasi kültür zehirleniyor Çok kültürlü HollandaR...

Yeneroğlu: “Hollanda’da sağ popülizme aktif bir tavır sergil...

Hollanda Türkleri hala tanıyamamış … Hollanda Türkleri hala ta...

Hollanda, Türk siyasilerin gelişinin Türk toplumunda huzursu...

Hollanda’da kiralar yüzde 10 düşmeli Hollanda’da kiralar yüzde...

Hollanda Ulusal Konut Sendikası De Woonbond kiraların yüzde ...

Hollanda’ya bahar erken geldi Hollanda’ya bahar erken g...

Bu yıl Hollanda’da bahar yüzünü erken gösterdi. Hollanda met...

Hollanda seçimlerinde yurtdışı oyları geçersiz sayılacak Hollanda seçimlerinde yur...

Her fırsatta yurtdışı seçmenlerine sahip çıkan Türkiye'yi el...

Breda’dan sonra Venlo balkonları da… Breda’dan sonra Venlo bal...

Dün yayınladığımız Hollanda’nın Breda şehrindeki tehlike saç...

VIDEO GALERİ