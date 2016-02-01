Seçim yarışında VVD,PVV ve D66 öne çıkıyor

Kantar Public’in Hollanda 15 Mart genel seçim son anketinde VVD,PVV ve D66 ilk üç sırada yer alıyor.
Eski adı TNS NİPO olan Kantar Public’in son anketine göre VVD 26 sandalye ile zirvede. Irkçı parti PVV 24 sandalye ile 2. sırada yer alırken D66’ın Aralık ayından bu yana 8 sandalye artarak 21 sandalye ile üçüncü sıraya yerleşti.
Diğer partilerde sandalye oranı ise şöyle:
CDA 17
SP 15
Groenlinks 14
PvdA 12
ChristenUnie 6
50Plus 6
Hayvanlar partisi 3
SGP 3
DENK 2
Forum voor Democratie 1
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