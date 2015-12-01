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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Seçimlere katılacak 81 partiden geriye 31 kaldı

Hollanda’da 15 Mart tarihinde gerçekleşecek olan genel seçime katılacak partilerin sayısı şartlara uymadıkları için 81’den 31’e gerilediği bildirildi. Listede DENK partisi de yer alıyor.

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Seçimlere katılacak 81 partiden geriye 31 kaldı

Hollanda Yüksek Seçim Kurulu yaptığı açıklamada genel seçime katılacak olan parti sayısının şu an 31 olduğunu belirtti. 81 Parti ile rekor başvuru olmasına rağmen geriye 31 partinin kalması aslında beklenen sonuç olarak görülüyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlere katılmak için belirlediği şartları yerine getiremeyen partiler adaylıktan çekilirken, vatandaşın DENK’in seçimlere katılması için seferber olması da dikkat çeken konulardan biri oldu.

Temsilciler Meclisinde bulunan partilerin yanı sıra seçimlere ilk defa katılacak partilerin olduğu da bildirildi. Bu yeni partiler arasında eski PvdA’lı Monasch’ın partisi Nieuwe Wegen, ünlü avukat Peter Plasman’ın partisi Niet Stemmers, GeenPeil, VNL, Korsan parti, Artikel 1, girişimciler partisi ve DENK partisi yer alıyor.

SONHABER.EU

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