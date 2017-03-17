Selçuk Öztürk’ün konuşması meclise damga vurdu

Hollanda’da polis memurlarının ırkçılığına değinen DENK Milletvekili Selçuk Öztürk, Meclis üyelerinin bu konuda sessiz kalmasını sert bir dille eleştirdi.

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Selçuk Öztürk’ün Perşembe günü Mecliste yaptığı konuşmada bazı polis memurlarının hem vatandaşa hem de yabancı kökenli meslektaşlarına karşı yaptığı ırkçılıkla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Kendisine ulaşan yabancı kökenli polis memurlarının meslektaşları tarafından ırkçılığa maruz kaldıklarını ifade etiklerini vurgulayan Öztürk, ”bu konuda kalın raporlar hazırlanıp güzel konuşmalar yapılıyor ancak somut adımlar atılmadığı sürece çözüm üretilmiyor” dedi.

Meclisin ırkçı polislerle ilgili harekete geçmesi gerektiğini belirten Öztürk’ün yaptığı konuşma:

SONHABER.EU