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Tunahan Kuzu Hollanda Parlementosunda tarih yazdı

Türk asıllı milletvekili Tunahan Kuzu dün akşam saatlerinde Suriyedeki olaylar hakkındaki oturumda Hollanda parlementosunda bir ilke imza attı.

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Tunahan Kuzu Hollanda Parlementosunda tarih yazdı

Türk asıllı milletvekili Tunahan Kuzu dün akşam saatlerinde Suriyedeki olaylar hakkındaki oturumda Hollanda parlementosunda Suriyelilere kendi dillerinde seslendi.

Hollanda tarihinde bir ilki gerçekleştiren Kuzu konuşma süresinde şu ifadeleri kullandı:

“Son olarak Suriyeli kardeşlerimize bir mesaj vermek istiyorum. Bunun için kendi dillerinde onlara şunları ifade etmek istiyorum.
Bizler sizlerin özgürlük, adalet, refah ve mücadelenizde daima yaninizdayiz.
Sizleri unutmadik, sizler herzaman kalplerimizdesiniz.
Acınız acımız, üzüntünüz üzüntümüz, göz yaşlarınız göz yaşlarımız.
Ve Hollanda’daki Suriyeli mültecilere şunu soylemek istiyorum: Hollanda’ya hoşgeldiniz.”

Tunahan kuzu kimdir ?

Tunahan Kuzu 1981 yıllında İstanbul’da doğmuştur. Küçük yaşta Hollanda’nın Maassluis kentine taşınmış ve orada büyümüştür. 2001’den 2006’ya kadar Erasmus Üniversitesinde yönetim okumuştur.

2008’de Hollanda’nın İşçi Partisi milletvekili olarak Rotterdam belediyesin’in meclisine seçildi. 2012’e kadar bu görevi sürdüren Kuzu, 2012’de yine İşçi Partisi milletvekili olarak, Hollanda Parlamamentosu’na seçildi.

2014 yılında İşçi Partisi ile fikir uyuşmazlığı yaşadı. Kuzu uyum politikasına karşı çıktığı için partiden ihraç edilmişti. Daha sonra kurucusu olduğu DENK partisi ile meclise yeniden girdi. Milletvekilliği yaptığı sürece, alternatif fikirlere ve azınlık politikalarına önem veren genç söylemleri olan biri olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda Fransa’daki patlamanın ardından saygı duruşunda duran ama Ankara saldırısından sonra bu teklifi kabul etmeyen meclisi protesto etmiş ve tek başına 1 dakika saygı duruşunda durmuştu. Bu protestosu uzun süre gündem olmuştu.

Muhalif tavrını adaletten yana sergileyen Tunuhan Kuzu İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da elini sıkmamıştı.

Kuzu ise Facebook sayfasından açıklama yaparak: 2014 yazında Gazze’nin sokakları çocukların damarlarından akan kanlarla yıkanırken, burada kırmızı halı serildi. Bu durum el sıkışmayı değil, Filistin’in özgürlüğüne vurguyu hak ediyor dedi.

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