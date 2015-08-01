Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Turan Yazır’ın istifası kafa karıştırdı

Dün yapılan Hollanda Genel seçimlerinde oylarını ve meclisteki sandalye sayısını artıran partilerden birisi de CDA oldu.

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Turan Yazır’ın istifası kafa karıştırdı

Henüz karlı çıkan partiler seçim sarhoşluğunu üzerinden atmadan CDA Rotterdam Anakent Belediyesi CDA’lı meclis üyelerinden Turan Yazır’ın istifa haberi akılları karıştırdı.

Hollanda gazeteleri Yazır’ın istifasını Türk Basınında çıkan haberlerde, geçtiğimiz günlerde yaşanan diplomatik krizin sorumlularından birisi olarak gösterilmesi olarak açıkladı.

Sabah Gazetesi’nde çıkan haberlerde, Yazır’ın Türkiye’ye karşı Hollanda’yı desteklediği, Faşit Wilders’a yardım ediyor, şeklinde çıkan haberler sonrası Yazıra karşı tehditlerin artması sonucu istifa ettiğini yazıyor.

Telegraaf Gazetesi, Turan Yazır’ın istifasını duyurduğu haberinde 15 Temmuz 2016 tarihinden başarısız darbe girişiminden sonra, Gülen cematine mensup olanlarla birlikte CDA’lı ve aynı zamanda Gülen sempatizanı olan Hollandalı Türklere yapılan baskıların sürdüğünü ima etmeyi de ihmal etmedi.
YAzırın istifası çeşitli çevrelerde ise, “ Madem istifa edecekti, madem 15 Temmuz, 2106’dan beri baskı vardı, neden 16 Mart seçim sonuçlarını bekledi. Üstelik mensubu olduğu CDA 15 Mart seçimlerinden karlı çıkmışken, bu istifanın anlamı, hala mağdur edebiyatı yapmak ve dikkatleri Türkiye üzerine çekmek mi “ olarak yorumlandı.

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