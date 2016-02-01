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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türkiye: Avrupa’nın geleceğinden endişeliyiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’da yapacağı toplantının iptal edilmesinin ardından bugün Alman gazeteleri “Erdoğan’a vize verilmemeli” dedi. Türkiye yaşanılanlarla ilgili Avrupa’nın geleceğinden endişeli olduğunu belirtti.

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Türkiye: Avrupa’nın geleceğinden endişeliyiz

Alman gazetesi Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması sonrası Almanya’dan gelen tepkiler artıyor. Dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’da yapacağı toplantının iptal edilmesinin ardından bugün Alman gazeteleri “Erdoğan’a vize verilmemeli” söyleminde bulundu.

”ERDOĞAN’A VİZE VERİLMEMELİ”

Berlin’de yayımlanan Tagesspiegel gazetesindeki yorumda Alman hükümetinin Türkiye’ye yönelik tavrını sertleştirmesi gerektiğine işaret ediliyor: “Türkiye ile ilişkimiz böyle devam edemez. Yumuşak bir siyaset yerine açıkça tavrın ortaya konulması gerekiyor. Yumuşak sözlerle yaklaşmak yanlış bir tavır. Erdoğan’ın demokrasinin gerektirdiği gibi hem sokakta hem de siyasette yani resmi olarak protesto edilmesi gerekiyor… Erdoğan’a Türkiye’de ‘açıkça görülen insan hakları ihlalleri’ nedeniyle Almanya vizesi verilmemeli.”

BAŞKA BİR GAZETE SÖZDE DİKTATÖRLÜK ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Passauer Neue Presse gazetesindeki yorumda Bakan Bozdağ’ın katılacağı referandum etkinliğini iptal edilmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

“Türkiye Adalet Bakanı Bozdağ’ın Almanya’da Erdoğan diktatörlüğünün tanıtımını yapamayacak olması iyi bir haber. Günlerce beklenen bu medeni cesaret örneği sonunda geldi. Gaggenau Belediye Başkanı siyasi argümanlar yerine dolu bir salonun yaratacağı tehlikeyi öne sürmüş olsa da, sonuçta hiçbir zaman için yapılmaması gereken bir etkinlik iptal edildi. Zira bir diktatörlük sistemi için seçmeninin oyunu istemek, Alman hukukuna göre Anayasa’ya aykırı hedefleri içeriyor.”

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA

Ankara’da Almanya’nın skandal kararına ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Teröristlere izin verip Cumhurbaşkanımıza ve bakanlara izin verilmemesi Avrupa’daki çifte standardını gösteriyor.Bu tür saldırılar Alman derin devletinin sistematik bir uygulaması haline geldi. Türklerin burada kampanya yapmasını istemiyorlar çünkü onlar da hayır için çalışıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau kentinde vatandaşlara hitap edeceği toplantısının iptal edilmesine ilişkin, “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, Almanya’da katılması planlanan etkinliğin sudan sebeplerle yasaklanmasını kınıyorum. Bu skandal kararın, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan bir ülkede alınması Avrupa’nın geleceği açısından endişe vericidir.” ifadelerini kullandı.

Haber7

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