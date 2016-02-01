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Türkiye düşmanı Cem Özdemir Yeşillerin Başbakan adayı oldu

Almanya’da ilk kez Türk kökenli bir siyasetçi bir partinin liste başında seçime girecek.

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Türkiye düşmanı Cem Özdemir Yeşillerin Başbakan adayı oldu

Yeşiller Partisi’nin başbakan adayları arasında Katrin Göring-Eckardt tek kadın aday olarak bulunuyordu.

Erkek adaylar arasında ise Cem Özdemir ile birlikte Schleswig Holstein Eyaleti Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ve Federal Parlamento Grup Başkanı Anton Hofreiter partinin başbakan adayları arasındaydı.

ÖZDEMİR 75 OY FARKLA SEÇİLDİ

Yeşiller Partisi başbakan adaylarını belirlemek için yaklaşık 61 bin üyesine mektupla oy vermeleri çağrısında bulunmuş, Katrin Göring-Eckardt 23 bin 967 oyla kadın aday olarak seçilmişti.

Erkek adaylar arasından Cem Özdemir kullanılan oyların yüzde 35,9’unu (12 bin 204 oy), Robert Habeck ise 12 bin 129 kişinin (yüzde 35,7) desteğini almayı başardı.

Oylama sonucunda Habeck’ten 75 oy daha fazla alan Özdemir, Eckardt ile birlikte Yeşillerin başbakan adayı olarak seçildi. Üçüncü sırada yer alan Anton Hofreiter ise 8 bin 886 oy aldı.

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VEYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA GELEBİLECEK

Yeşiller’in seçim sonrası muhtemel bir koalisyona dahil olması durumunda Cem Özdemir, Başbakan Yardımcılığı veya Dışişleri Bakanlığı görevine gelebilecek.

8 SENEDİR YEŞİLLER PARTİSİ’NİN GENEL BAŞKANLIĞINI YAPIYOR

51 yaşındaki Cem Özdemir, 8 yıldan bu tarafa Yeşiller Partisinin Genel Başkanlığını yapıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Cem Özdemir, 1994 yılında Federal Parlamentoya giren ilk Türk kökenli milletvekili olmuştu.

KAYNAK DHA, AA

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