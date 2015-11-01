Türkiye’deki Hollandalılar da oy kullanacak

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150 sandalyeli Hollanda temsilciler meclisine seçilecek milletvekillerini yaklaşık 13 milyon seçmen belirleyecek.

Tam olarak 12 milyon 900 bin seçmenin oy hakkı bulunan Hollanda’da bu sayı bir önceki seçimlere göre ( 2012 ) 300 bin kişi daha fazla olduğu açıklandı. Merkezi İstatistik Bürosu ( CBS ) tarafından yapılan açıklamaya göre 18 yaşını dolduran gençlerin ve Hollanda vatandaşlığını hak kazanarak 15 Mart’ta oy kullanma hakkını kazanların sayısının ise yaklaşık 850 bin kişi.

Hollanda yasalarına göre Hollanda dışında yaşayan Hollandalılar da bulundukları ülkelerden oy kullabiliyor. Şimdiye kadar Yurt dışında oy kullanmak için seçmen kütüklerine kayıtlarını yaptıranların sayısındaki artış nerdeyse yüzde 80 civarından olması dikkat çekti. Yine Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre 2012 yılındaki seçimlerde yurt dşından oy kullananların sayısı 48 bin civarında gerçekleşmişken bu rakam 15 Mart 2017 için şimidye kadar 75 bin kişinin kayıt yaptırdığı öğrenildi.

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