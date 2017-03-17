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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘ UETD ve Erdoğan’a yakın olduğu için meclise giremedi ‘

Brüksel’de Türk siyasetçi Safa Mustafa Akyol, belediye meclis üyeliğini kıl payı kaçırdı. Üyelik verilmemesine gerekçe olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve UETD’ye yakınlığı gösterildi

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‘ UETD ve Erdoğan’a yakın olduğu için meclise giremedi ‘

23 yaşındaki genç siyasetçi Safa Mustafa Akyol, Brüksel’in Sint-Joost-Ten- Node Belediyesi’ndeki meclis üyeliği için boşalan koltuğu kıl payı kaçırdı.

İlk olarak Belçika devletinin sosyal yardım kuruluşu CPAS’nin yönetim kuruluna atanıp sonrasında 2018’de Belçika’da yapılacak olan seçimlerde Sosyalist Parti’den aday olmak isteyen genç hayal kırıklığına uğradı.

Sint-Joostten- Node Belediye Başkanı ve Sosyalist Parti üyesi Emir Kır tarafından desteklenen ve siyasete atılmak isteyen genç, beklediği desteği göremeyerek, 11’e karşı 13 ret oyu aldı.

Genç siyasetçi Akyol’a üyelik verilmemesine ise, yönetiminde bulunduğu Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan yakınlığı gerekçe gösterildi.

23 yaşındaki genç, daha önce sözde Ermeni soykırımını destekleyen yasalara da karsı çıkmış, Belçika’nın PYD ile PKK’ya desteğini eleştirmişti.

İHA

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