Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Utrecht’e DENK geldi

DENK emin adımlarla 15 Mart 2017 genel seçimlerine doğru yoluna devam ediyor.

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Utrecht’e DENK geldi

Foto: Facebook Tunahan Kuzu

DENK’e gösterilen ilgi ve destek günden güne arttığı gözlemlenirken, DENK’in kurucusu ve Lideri Tunahan Kuzu, Başkanı Selçuk Öztürk, deyim yerinde ise Hollanda kazan, onlar kepçe dolşamaya devam ediyor. Akşamları, hafta sonları bir dakika bile boş durmayan DENK kurucuları ve DENK’e gönül verenler, 15 Mart 2107’de hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çaba içindeler.

Yapılan kamuoyu araştırmalarına ve siyasi gözlemcilere göre ve şu anda Hollanda Temsilciler Meclisinde 2 Milletvekili ile temsil edilen DENK’in15 Mart genel seçimlerinde 3 ile 4 milletvekili çıkaracağı yolunda.

Gönüllülerin desteği ile dün sade bir törenle Hollanda’nın Utrecht şehrinde açılan seçim ve irtibat bürosunun açılışı bizzat Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk tarafından aypıldı.

Rotterdam’dan sonra ikinci bir şehirde’de seçim ve irtbat bürosunu açan DENK, böylece bölgedeki seçmenlere daha yakın olmayı hedefliyor.

©SONHABER.EU

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