Vergi dairesini meclis üyeleri de çözemiyor

Hollanda’da vergi dairesinde revizyona gidilmesi kararının ardından verilen bütçe ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Meclis üyeleri vergi dairesinde neler olduğunu bilmediklerini belirtti.

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Maliye Bakanlığı Devlet Sekreteri Eric Wiebes meclisre yapılan toplantıda vergi dairesi ile ilgili yaşananları kabul edilemez olarak değerlendirdi. Hazırlanan raporların anlaşılır olmadığından şikayet eden Milletvekillerine hak verdiğini söyleyen Wiebes, ” raporun çok karmaşık olduğu doğru. Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem’a konuyu bildireceğim ” dedi.

CDA Milletvekili Pieter Omtzigt, ” vergi dairesinde neler olup bittiğini bilmiyoruz. Yıllardır bir karmaşa var ve detay yok. Artık bunun açıklaya kavuşması gerek ” ifadesini kullandı.

SONHABER.EU