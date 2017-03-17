Vergi dairesini meclis üyeleri de çözemiyor

Hollanda’da vergi dairesinde revizyona gidilmesi kararının ardından verilen bütçe ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Meclis üyeleri vergi dairesinde neler olduğunu bilmediklerini belirtti.
Maliye Bakanlığı Devlet Sekreteri Eric Wiebes meclisre yapılan toplantıda vergi dairesi ile ilgili yaşananları kabul edilemez olarak değerlendirdi. Hazırlanan raporların anlaşılır olmadığından şikayet eden Milletvekillerine hak verdiğini söyleyen Wiebes, ” raporun çok karmaşık olduğu doğru. Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem’a konuyu bildireceğim ” dedi.
CDA Milletvekili Pieter Omtzigt, ” vergi dairesinde neler olup bittiğini bilmiyoruz. Yıllardır bir karmaşa var ve detay yok. Artık bunun açıklaya kavuşması gerek ” ifadesini kullandı.
SONHABER.EU
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