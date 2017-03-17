Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Vergi dairesini meclis üyeleri de çözemiyor

Hollanda’da vergi dairesinde revizyona gidilmesi kararının ardından verilen bütçe ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Meclis üyeleri vergi dairesinde neler olduğunu bilmediklerini belirtti.

A+A-

Vergi dairesini meclis üyeleri de çözemiyor

Maliye Bakanlığı Devlet Sekreteri Eric Wiebes meclisre yapılan toplantıda vergi dairesi ile ilgili yaşananları kabul edilemez olarak değerlendirdi. Hazırlanan raporların anlaşılır olmadığından şikayet eden Milletvekillerine hak verdiğini söyleyen Wiebes, ” raporun çok karmaşık olduğu doğru. Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem’a konuyu bildireceğim ” dedi.

CDA Milletvekili Pieter Omtzigt, ” vergi dairesinde neler olup bittiğini bilmiyoruz. Yıllardır bir karmaşa var ve detay yok. Artık bunun açıklaya kavuşması gerek ” ifadesini kullandı.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Başkan Clerfayt: “İslam’ı karalamak istiyorlar” Başkan Clerfayt: “İslam’ı karalamak isti...

Belçika Diyanet Vakfı’nın geleneksel iftar yemeğine katılan Belçikalı Belediye Başkanı, yaptığı konuşmada İslam dinin barış ve hoşgörü ...

Aboutaleb: Hükümet PVV ile kurulmalı Aboutaleb: Hükümet PVV ile kurulmalı

Hollanda'da koalisyon görüşmeleri devam ederken PVV ile ilgili ilk öneri Rotterdam belediye başkanı Aboutaleb'den gelmesi herkesi şaşır...

İnanca hakaret yasasını yürürlükten kaldırdı İnanca hakaret yasasını yürürlükten kald...

151 Yıldır var olan inanca hakaret yasası kaldırıldı. İnanca hakaret yasasının ortadan kaldırılmasıyla, Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur ve...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kapıkule’de vatandaşları jandarma karşılıyor Kapıkule’de vatanda...

Kapıkule Sınır Kapısı'nın yakınında güvenlik noktası oluştur...

Avrupa’da Hollanda zirvede Avrupa’da Hollanda ...

Sağlık Bakanı Schippers'ın Temsilciler Meclisine sunduğu rap...

Sokak tacizine 4100 euro ceza Sokak tacizine 4100 euro ...

Hollanda'da Rotterdam belediyesi sokakta kadınları taciz ede...

La Place 1169 tecrübesiz personel arıyor La Place 1169 tecrübesiz ...

V&D'nin iflas etmesinin ardından Jumbo Groep marketler zinci...

Türkiye düşmanı Belediye Başkanı istifa etti Türkiye düşmanı Belediye ...

Her defasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel ...

Fransa’da “Eşitlik ve Adalet Partisi” afişlerine ırkçı saldırı Fransa’da “Eşitlik ve Ada...

Fransa’da yaklaşan genel seçimler öncesi, Türk ve Müslüman d...

Romy’nin (14) katili olduğunu itiraf etti Romy’nin (14) katil...

Hollanda'da geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki okul arkadaşına te...

Hollanda’da 30 yıllık proje tamamlanıyor Hollanda’da 30 yıll...

Hollanda'da 90'lı yıllarda başlayan Betuweroute demiryolu pr...

PostNL kaldırdığı posta kutularını geri koydu PostNL kaldırdığı posta k...

Hollanda'da PostNL kargo firması belirli noktalardan kaldırd...

Vergi dairesini meclis üyeleri de çözemiyor Vergi dairesini meclis üy...

Hollanda'da vergi dairesinde revizyona gidilmesi kararının a...

VIDEO GALERİ