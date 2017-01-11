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Vmbo öğrencilerine Havo yolu açılıyor

Hollanda’da Eğitim Bakanlığı Devlet Sekreteri Sander Dekker’ın vmbo öğrencileriyle ilgili alınan yeni kararı açıkladı.

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Vmbo öğrencilerine Havo yolu açılıyor

Temsilciler Meclisinde alınan karara göre artık vmbo öğrencileri Havo’ya geçiş yapabilecek. Geçiş için vmbo’da ekstra bir dersten sınav vermeleri şartı belirlendiği bilgisi verildi. Bu sayede öğrencilerin havo’da daha başarılı olacakları tahmin ediliyor.

Vmbo okuyan öğrencilerin yüksek eğitim alabilmeleri için uzun ve dolambaçlı yollardan geçmeleri yükselmelerine engel olarak görülürken, havo’ya geçiş yapabilme hakkı ile önlerinin açılacağı belirtiliyor.

Dekker yaptığı açıklamada, ” öğrenciler yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirebilmeli. Eşit fırsatlarda eğitim alanında çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda öğrencilerin yüksek öğretim alabilmeleri için kolaylıklar sağlamaya çalışıyoruz. Vmbo’dan havo’ya geçiş yapanlara uygulanan sınıfta kalınca okulu bırakmaları gerek şartını da kaldırıyoruz ” dedi.

SONHABER.EU

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