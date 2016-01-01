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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” VVD ekonomi için en iyi parti seçildi ”

Hollanda’da yapılan bir anketin sonucuna göre VVD ekonomi alanda en başarılı parti olarak belirlendi.

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” VVD ekonomi için en iyi parti seçildi ”

De Financiele Telegraaf tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 48’i VVD’den yana oy kullanırken sebep olarakta ekonomi açısından bakıldığında bu partinin diğer siyasi partilerden daha başarılı olduğu gösterildi.

PVV’nin ankette yüzde 22 sonucuyla dikkat çeken diğer parti olması da göçmenlerin devlet için ekstra masraf olarak görülmesine bağlandı.

Vatandaşın son yıllarda yaşanan ekonomik krizden dolayı seçimlerde en çok dikkat ettikleri konulardan birinin ekonomi olduğu ve bu nedenle daha çok sosyal projeleri olan sol partilerin ankette oldukça düşük sonuçlar elde ettiği belirtildi.

SONHABER.EU

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