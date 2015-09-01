Wilders ısrarlı olsada koalisyonda istenmiyor

Hollanda’da VVD, CDA, D66 ve GL koalisyon hükümetinde anlaşma sağlanamaması PVV lideri ırkçı Wilders’ı harekete geçirse de yine reddedildi.

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Temsilciler Meclisinde yapılan toplantıda konu VVD, CDA, D66 ve GL ile kurulamayan koalisyon hükümetiydi. Yaklaşık 2 aydır koalisyon görüşmeleri yapan bu partilerin yaptığı açıklamaları yetersiz bulan PvdA, SP gibi muhalefet partileri, içerik hakkında bilgi alamadıkları konusunda şikayet ettiler.

Hükümeti kurma görevi tekrar Edith Schippers’a verildiği aktarılırken, PVV lideri Wilders’ın seçimde ikinci parti olmaları ve göç konusunda VDD ve CDA ile neredeyse hemfikir olduklarını belirterek koalisyonda yer almak istediğini yineledi. Ancak bu konuda kararlı olan VVD lideri Mark Rutte, ” Wilders’a güvenmiyorum. Onunla birlikte hükümet kurmaktan yana değiliz ” açıklamasında bulundu.

Koalisyon görüşmelerinin haftaya tekrar başlayacağı bildirilirken hangi partilerle görüşme yapılacağı ise merak konusu oldu.

SONHABER.EU