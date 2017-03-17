Wilders: Vatandaştan alınan vergilerle ekonomi büyüdü

Kral Willem Alexander’in Prinsjesdag konuşmasının ardından başbakan Mark Rutte ile parti liderleri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rutte ülkenin geleceğinden ümitli olduğunu belirtti. Wilders ise ateş püskürdü, ” Vatandaştan aldığınız vergileri geri verin ” dedi.

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Rutte açıklamasında, kabinesi ile birlikte ülkeyi yönettikleri iki dönemin de positif geçtiğine değinerek, Rutte III kabinesi kurulduğu takdirde yine aynı hız ve azimle çalışacaklarını belirtti.

PVV lider Geert Wilders yapılan açıklamayı sert bir dille eleştirerek, ” çok kötü yazılmış bir hikaye bu. Hollanda’da son yıllarda gelir sabit kalırken, sürekli vergilere zam yapıldı, kemerler sıkıldı ve bu sayede devlet hazinesi dolduruldu. Bu para Rutte’nin cebinden çıkmadı, vatandaşın cebinden çıktı ve artık onlara geri dönüş sağlanması gerekiyor ” dedi.

Kral’ın konuşmasına ‘optimist’ yorumunda bulunan D66 lideri Pechtold, ” yeni kabine daha iyi bir Hollanda için kolları sıvamalı. Birlikte çalışarak Hollanda’nın daha iyi bir konuma gelmesi sağlandı ” dedi. GL parti lideri Jesse Klaver ise büyüyen ekonominin çok önplanda tutulduğunu, ancak bu durumun henüz vatandaşa yansımamasını açıkça ifade edilmediğini söyledi.

CU lideri Gert-Jan Segers, yeni hükümet kurulmadığı için bazı konuları vatandaşa aktarmanın zor olduğuna dikkat çekerek, ekonomik krizde en büyük mağdurların orta halli vatandaşların olduğunu ve ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerden en fazla bu kesimin faydalanması gerektiğini belirtti.

SONHABER.EU