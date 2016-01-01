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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Wilders’den T.C. Lahey Büyükelçiliği önünde protesto

PVV lideri Wilders, referandum kampanyasına katılması beklenen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ülkeye gelmemesi için Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği önünde protesto düzenlemek için emniyete başvurdu.

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Wilders’den T.C. Lahey Büyükelçiliği önünde protesto

Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik kriz giderek farklı boyutlara doğru yol alıyor. Her iki taraftan da çarpıcı açıklamalar yapılırken, günün en çok dikkat çeken konusu ise Hollanda’nın Wilders’ı oylarının artacağını düşündüğünü gerekçe göstererek Türk siyasilerinin genel seçimden sonra gelmesini rica etmesinin ardından Wilders’ın T.C. Lahey Büyükelçiliği önünde protesto düzelemek istemesi oldu.

Protesto düzenleyeceğini Twitter üzerinden duyuran Wilders’ın, Türkiye’den Hollanda’ya siyasilerin gelmesini istemediğini belirttiği ve önümüzdeki Cumartesi gümü Hoogvliet kentinde yapılması planlanan referandum kampanyasına Çavuşoğlu’nun katılmaması için hükümete harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulunmuştu.

İki ülke arasında yaşananların Hollanda’da seçim malzemesi olarak kullanıldığı yorumlarına neden olurken, Wilders’ın da bu durumu sonuna kadar kullanacağı tahmin ediliyor.

SONHABER.EU

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