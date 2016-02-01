Wilders’ı tramvaya bindirmediler!

Hollanda’da genel seçimler yaklaştıkça siyasi partilerin oy toplamak için reklam ve tanıtım kampanyaları da hız kazandı.
Foto: © Twitter/@geertwilderspvv
Aşırı sağcı parti PVV yapılan anketlerde birinci parti olarak gösterilirken, Partinin Lideri Geert Wilders, İslam karşıtı görüşleri ve söylemleri ile prim yapmaya devam ediyor.
15 Mart 2017 seçimleri için Partisinin en fazla oy aldığı şehirlerden olan Rotterdam’da tramvaylara vermek istediği reklam, tramvay şirketi RET tarafından reddedildi.
Twitter hesabından PVV tarafından hazırlanan reklamın tasarımını paylaşan Wilders, siyaset sahnesine adım attığı günden beri söylediği sözü de slogan olarak kullanması dikkat çekiyor.
15 Mart’ta oyunu PVV’ye ver; İslamı durdur (‘Stop islam’ en ‘Stem 15 maart PVV’.) şeklinde slogan ile kendi fotoğrafının yer aldığı ilanın tasarımı bile RET yetkililerinin kabul etmemesine yetti.
Wilders’a hayır cevabı veren, böyle bir ilanın tramvaylar üstünde yer almasının doğru olmaycağını belirten RET sözcüsü, “ Biz politik açıdan natürel olmak zorundayız. Bu zamana kadar siyasi içerikli ilanlara yer vermedik, vermeyiz de” dedi.
©SONHABER.EU
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