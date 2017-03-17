Yeni hedefi İslami dernekler

Avusturya Dışisleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz’un Genel Başkanı olduğu aşırı sağcı parti gibi hareket etmeye başlayan ÖVP, şiddet suçlarında cezaların ağırlaştırılması ile İslami dernekler ve çifte vatandaşlıklara karşı önlemler içeren paket hazırlığına başladı.
Adalet Bakanı Wolfgang Brandstetter’ın duyurdugu paketin prensipte hazır oldugu, ayrıntılar konusunda çalısmaların sürdügü açıklandı. Pakette “idari makamları yanıltmak” seklinde yeni bir suç tanımı yer alıyor ve cezai müeyyide öngörülüyor. Madde temel olarak, nasıl kaynak temin ettiklerinin denetlenmesi yönünde isbirligi yapmayan Islami dernekler ile haksız sekilde çifte vatandaslıga sahip olan kisileri hedef alırken, tasarıyla Islami derneklerin yurtdısından kaynak elde etmesi yasagını denetlemekten sorumlu makama bilgilere daha rahat ulasma imkanı sunulacak.
Sabah.de
Yeneroğlu: “Yurt dışındaki STK’ları YTB'nin Gençlik Köprüler...
Batı dünyasında İslam üzerinden yapılan algılar ters tepiyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye ilişkilerini seçim...
Hollanda Gıda ve Tüketim Mali Güvenliği Kurumu'nun açıkladığ...
Hollanda Kralı Willem Alexander ile İçişleri Bakanı Ronald P...
Almanya'nın Münster – Lippe bölgesi Augustdorf şehrinde yaşa...
Almanya'da süregelen Türkiye ve Erdoğan karşıtı söylemlere ü...
Almanya ile Türkiye arasında son yıllarda yaşanan siyasi ve ...
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Brüksel’in Schaerbeek semtin...
Pasifik Okyanusu'ndaki sarsıntı, 1050 kilometre uzaklıktaki ...