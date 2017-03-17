Yeni hedefi İslami dernekler

Avusturya Dışisleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz’un Genel Başkanı olduğu aşırı sağcı parti gibi hareket etmeye başlayan ÖVP, şiddet suçlarında cezaların ağırlaştırılması ile İslami dernekler ve çifte vatandaşlıklara karşı önlemler içeren paket hazırlığına başladı.

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Adalet Bakanı Wolfgang Brandstetter’ın duyurdugu paketin prensipte hazır oldugu, ayrıntılar konusunda çalısmaların sürdügü açıklandı. Pakette “idari makamları yanıltmak” seklinde yeni bir suç tanımı yer alıyor ve cezai müeyyide öngörülüyor. Madde temel olarak, nasıl kaynak temin ettiklerinin denetlenmesi yönünde isbirligi yapmayan Islami dernekler ile haksız sekilde çifte vatandaslıga sahip olan kisileri hedef alırken, tasarıyla Islami derneklerin yurtdısından kaynak elde etmesi yasagını denetlemekten sorumlu makama bilgilere daha rahat ulasma imkanı sunulacak.

Sabah.de