Yurtdışı Türklerine yeni bir kolaylık daha

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Yeneroğlu: “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’den gayrimenkul alabilmeleri için çok cazip fırsat.”



AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de gayrimenkul alırken KDV’den muaf kalmalarını içeren düzenlemeyle ilgili, “Maddi yükü ciddi derecede hafifletici bir adımdır. Türkiye’den gayrimenkul almak için çok cazip bir fırsat oluşmuştur.” değerlendirmesinde bulundu. Yeneroğlu açıklamasında şunları ifade etti:



“AK Parti tarafından Meclis’e sunulan önergenin kabul edilmesiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yeni bir kolaylık sağlanmıştır. Buna göre çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan fazla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları Türkiye’de gayrimenkul alırken yüzde 18’lik KDV’yi ödemeyecektir.



Yurt dışındaki insanlarımızın değişen ekonomik şartlarını dikkate aldığımızda yeni düzenleme maddi yükü ciddi derecede hafifletici bir adımdır. Dövizle askerlik bedeli ve pasaport harçlarının düşürülmesi gibi bu uygulama da AK Parti iktidarımızın yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate aldığını göstermektedir. Böylelikle Türkiye’de gayrimenkul almak için çok cazip bir fırsat oluşmuştur. Anavatanına yatırım yapmak isteyen kişilerin bu imkânı değerlendireceklerini ümit ediyorum.”