30 yıl sonra ilk kez görüldü

Devlet Halk Sağlığı Enstitüsü (RIVM) 30 yıl sonra Hollanda’da ilk kez görülen virüsü açıkladı.
RİVM tarafından yapılan açıklamada Süriname’den gelen bir vatandaşın orada zika virüsünü yayan sivrisineklerden sarıhumma virüsünü kaptığı ve bunun Hollanda’da 30 yıl sonra ilk kez yaşandığını bildirdi.
Kuruma göre ilginç olan sarıhumma virüsünün Süriname’de 45 yıldır görülmemesi. RİVM, sarıhumma’nın tropik bölgelerde görülen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, insandan insana geçmediği için ülkede salgın yaşanmasının söz konusu olmadığını ifade etti.
SONHABER.EU
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