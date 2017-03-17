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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

3564 tedavi hatalı çıktı

15 bin 94 hasta, doktorunun hatalı tedavi uyguladığından şikâyetçi oldu. Durum incelenince her dört tedaviden birinde doktorların hatasının bulunduğu tespit edildi

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3564 tedavi hatalı çıktı

Almanya’da geçen yıl 15 bin 94 hasta doktorunun hatalı tedavi uyguladıgı konusunda sikayette bulundu. Bu sikayetler incelenince 3 bin 564 vakada doktor hatası bulundugu tespit edildi. Hastalık Sigortaları Tıbbi Hizmet Dairesi (MDK) konuya iliskin yaptıgı açıklamada her dört doktor hatası iddiasından birinin dogru çıktıgını duyurdu.

EN ÇOK HATA HASTANEDE

MDK Genel Müdürü Dr. Stefan Gronemeyer, doktor hatası iddialarının üçte ikisinin hastaneler, üçte birinin muayenehane doktorları için yapıldıgını belirtti. 7 bin 764 doktor hatası sikayetinin ameliyatlar için gerçeklestigine isaret eden Gronemeyer, “Iddiaların yüzde 33’ü ortopedi ile kaza cerrahisi, yüzde 12’si iç hastalıklar ve genel tıp, yüzde 9’u genel cerrahi, yüzde 9’u dis, yüzde 7’si kadın hastalıkları, yüzde 4’ü ise bakım için geldi” dedi.

TEDAVİDE DAHA FAZLA ZARAR

Doktor hatalarının yarısında tıbbi önlemlerin gerekli oldugu halde çok az veya hiç yapılmadıgı vurgulandı. Tespit edilen hataların yüzde 11’inde çok geç önlemler alındıgı, büyük çogunda acil tıbbi müdahalelerin gerekli sekilde yapılmadıgı aktarıldı ve yanlıs tıbbi uygulama yapılarak hastaya daha fazla zarar verilen, kalıcı hasar bırakan müdahaleler de olduguna dikkat çekildi.

Sabah.de

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