Ameliyatlar iptal edildi

Hollanda’da ameliyat odasında sinek görülmesi üzerine ameliyatların iptal edildiği belirtildi.
Groningen’de bulunan Standskanaal’da Refaja hastanesi gerçekleştireceği ameliyatların sineklerden dolayı iptal edildiğini ve hastaların hastanenin diğer lokasyonlarına sevk edildiklerini bildirdi.
Treant Zorggroep bünyesinde bulunan hastane yetkilileri risk almayacaklarını bu nedenle ameliyat odasında bulunan sinekler temizlenmedikçe orada ameliyat gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
Yapılan tadilat sırasında sineklerin içeri girdiği tahmin ediliyor. Aciliyeti bulunan ameliyatların Emmen veya Hoogeveen’de gerçekleşeceği bildirilirken, ertelenebilir ameliyatların da ileri bir tarihe alınabileceği aktarıldı.
Cuma gününe kadar hastaların bilgilendirileceği bilgisi verildi.
SONHABER.EU
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