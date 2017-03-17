Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avrupa’da Hollanda zirvede

Sağlık Bakanı Schippers’ın Temsilciler Meclisine sunduğu raporda, Avrupa ülkeleri arasında gün içerisinde en çok hareketsiz kalan halkın Hollandalılar olduğu ortaya çıktı. Yetkililere göre bu durum hastalıklara davetiye çıkarıyor.

A+A-

Avrupa’da Hollanda zirvede

Devlet Halk Sağlığı Enstitüsü RİVM ile Kenniscentrum Sport raporda yer alan rakamları inceledi. Rapora göre Avrupa genelinde gün içerisinde 7,5 saatten fazla hareketsiz kalan vatandaş oranı yüzde 18 olarak kayıtlara geçerken, Hollanda’da bu oranın yüzde 32 olması yetkilileri korkuttu.

Listede Hollanda zirvede yer alırken, ikinci sırada Danimarka ve üçüncü sırada ise Çek Cumhuriyeti yer aldı. İspanya ise yüzde 9 ile en çok hareket eden halk olarak belirlendi.

Hareketsiz yaşamın sağlıksız olduğu bilinen bir gerçek. Hollanda’da günü 7,5 saatten fazla oturarak geçirenlerin sayısının fazla olmasında öğrencilerin de etkili olduğu söyleniyor. Okulda ders dinlerken, evde ödev yaparkan, ancak bunun yanı sıra bilgisayar veya tablet nedeniyle de gençlerin hareketsiz kaldığı gözlemleniyor.

Yetkililer bu kadar hareketsiz yaşamın özellikle kalp ve damar hastalıkları ile diyabet hastalığına da davetiye çıkardığını ifade ederek, vatandaşların oturdukları sırada hareket etmenin bir yolunu bulmaları konusunda uyarıda bulundu.

Gün içerisinde uzun süre hareketsiz kalmaya karşı verilecek mücadele ile ilgili bugüne kadar detaylı araştırma yapılmadığı için yetkililer henüz başka bir tavsiyede bulunamayacaklarını belirtti.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda’da sahte doktora 3 yıl hapis istemi Hollanda’da sahte doktora 3 yıl ha...

Hollanda'da 55 yaşındaki doktorun yıllardır diploması ve gerekli belgeleri olmadan hastalara tehşis koyduğu, tedavi ettiği, ilaç sattığ...

3564 tedavi hatalı çıktı 3564 tedavi hatalı çıktı

15 bin 94 hasta, doktorunun hatalı tedavi uyguladığından şikâyetçi oldu. Durum incelenince her dört tedaviden birinde doktorların hatas...

Her yıl 7 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor Her yıl 7 milyondan fazla insan sigarada...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin tütün tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kapıkule’de vatandaşları jandarma karşılıyor Kapıkule’de vatanda...

Kapıkule Sınır Kapısı'nın yakınında güvenlik noktası oluştur...

Avrupa’da Hollanda zirvede Avrupa’da Hollanda ...

Sağlık Bakanı Schippers'ın Temsilciler Meclisine sunduğu rap...

Sokak tacizine 4100 euro ceza Sokak tacizine 4100 euro ...

Hollanda'da Rotterdam belediyesi sokakta kadınları taciz ede...

La Place 1169 tecrübesiz personel arıyor La Place 1169 tecrübesiz ...

V&D'nin iflas etmesinin ardından Jumbo Groep marketler zinci...

Türkiye düşmanı Belediye Başkanı istifa etti Türkiye düşmanı Belediye ...

Her defasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel ...

Fransa’da “Eşitlik ve Adalet Partisi” afişlerine ırkçı saldırı Fransa’da “Eşitlik ve Ada...

Fransa’da yaklaşan genel seçimler öncesi, Türk ve Müslüman d...

Romy’nin (14) katili olduğunu itiraf etti Romy’nin (14) katil...

Hollanda'da geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki okul arkadaşına te...

Hollanda’da 30 yıllık proje tamamlanıyor Hollanda’da 30 yıll...

Hollanda'da 90'lı yıllarda başlayan Betuweroute demiryolu pr...

PostNL kaldırdığı posta kutularını geri koydu PostNL kaldırdığı posta k...

Hollanda'da PostNL kargo firması belirli noktalardan kaldırd...

Vergi dairesini meclis üyeleri de çözemiyor Vergi dairesini meclis üy...

Hollanda'da vergi dairesinde revizyona gidilmesi kararının a...

VIDEO GALERİ