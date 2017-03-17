Avrupa’da Hollanda zirvede

Sağlık Bakanı Schippers’ın Temsilciler Meclisine sunduğu raporda, Avrupa ülkeleri arasında gün içerisinde en çok hareketsiz kalan halkın Hollandalılar olduğu ortaya çıktı. Yetkililere göre bu durum hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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Devlet Halk Sağlığı Enstitüsü RİVM ile Kenniscentrum Sport raporda yer alan rakamları inceledi. Rapora göre Avrupa genelinde gün içerisinde 7,5 saatten fazla hareketsiz kalan vatandaş oranı yüzde 18 olarak kayıtlara geçerken, Hollanda’da bu oranın yüzde 32 olması yetkilileri korkuttu.

Listede Hollanda zirvede yer alırken, ikinci sırada Danimarka ve üçüncü sırada ise Çek Cumhuriyeti yer aldı. İspanya ise yüzde 9 ile en çok hareket eden halk olarak belirlendi.

Hareketsiz yaşamın sağlıksız olduğu bilinen bir gerçek. Hollanda’da günü 7,5 saatten fazla oturarak geçirenlerin sayısının fazla olmasında öğrencilerin de etkili olduğu söyleniyor. Okulda ders dinlerken, evde ödev yaparkan, ancak bunun yanı sıra bilgisayar veya tablet nedeniyle de gençlerin hareketsiz kaldığı gözlemleniyor.

Yetkililer bu kadar hareketsiz yaşamın özellikle kalp ve damar hastalıkları ile diyabet hastalığına da davetiye çıkardığını ifade ederek, vatandaşların oturdukları sırada hareket etmenin bir yolunu bulmaları konusunda uyarıda bulundu.

Gün içerisinde uzun süre hareketsiz kalmaya karşı verilecek mücadele ile ilgili bugüne kadar detaylı araştırma yapılmadığı için yetkililer henüz başka bir tavsiyede bulunamayacaklarını belirtti.

SONHABER.EU