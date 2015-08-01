Az yemek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor

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ABD’nin Brigham Young Üniversitesinde görevli bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, kalori tüketimini azaltmanın hücrede protein üretme işlevi gören ribozomların çalışmasını yavaşlatarak kendilerini tamir etmesine yardımcı olduğu ve bu sayede hücrede yaşlanma sürecini yavaşlattığını belirledi.

Ribozomları otomobillere benzeten araştırmanın başyazarı biyokimya profesörü John Price, makine gibi çalışan bu hücre yapılarının düzenli bakıma ve yıpranan parçalarının değiştirilmesine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.



Yenilenmeye imkan sağlıyor

Price, kalori tüketimini azaltmanın hücrede protein üretimini azalttığı ve yenilenmeye imkan sağladığını ifade etti.

Gıdanın” vücudun yakıtı” olmanın yanı sıra aynı zamanda vücuda ve hücrelere nasıl tepki vermeleri gerektiği konusunda yol gösterdiğinin altını çizen Price, “Yaşlanma mekanizmalarını daha iyi anlayabilmemiz halinde, ne yiyeceğimize dair akıllıca ve bilinçli tercihler yapabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

AA