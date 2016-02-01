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Bağırsak kanserinin en yaygın sebebi

Bağırsak kanserinin yaşlı insanlarda görüldüğü düşünülüyor ancak yapılan araştırmalar, bağırsak kanserini tetikleyen asıl faktörleri ortaya çıkardı.

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Bağırsak kanserinin en yaygın sebebi

Son günlerde sayısız gence bağırsak kanseri teşhisi konuluyor. Yapılan araştırmalara göre 1980-1995 yılları arasında doğan Y kuşağında rektal tümör görülme oranı daha yaşlılardan dört kat daha fazla.

Kalın bağırsak kanseri teşhisi konulan hastaların onda üçü 55 yaşının altında. Sebebine bakılırsa bu bulgu hiç de şaşırtıcı değil. Bağırsak kanserinin Y kuşağını etkilemesinin sebebi sağlıksız beslenmeleri ve hareketsizlik.

Araştırmacılar, bu jenerasyon arasında sindirime bağlı hastalıkların yaygın olduğu konusunda uyarıyor. Asıl tehlikeli olan ise bu hastalıkların orta yaşlardan sonra görüldüğü düşünerek gençlerin gerekli testleri yaptırmaması.

Dr. Rebecca Siegel, bu sonuçların doktorlar ve gençler için bir uyarı niteliğinde olduğunu söylüyor. Bununla birlikte gençler arasında yayılan trendlerin çeşitli sağlık problemlerini tetiklediği konusunda uyaran Siegel, sağlıklı beslenme ve aktif bir yaşam tarzı konusunda bireylerin bilinçlendirilmeleri gerektiğini savunuyor.

Bağırsak kanserini tetikleyen faktörler

Bağırsak kanserinin asıl sebebi bilinmemekle birlikte riski arttıran bazı faktörler söz konusu. Bunlardan bazıları;

Yaş: 10 vakadan dokuzu 60 yaş ve üzeri kişilerde görülüyor.

Beslenme: Kırmızı et ve işlenmiş et bakımından zengin, lif bakımından düşük bir diyet riski arttırır.

Kilo: Fazla kilolu veya obez kişiler arasında bağırsak kanseri daha yaygın.

Egzersiz: Hareketsizlik bağırsak kanserini tetikliyor.

Alkol ve sigara: Fazla alkol tüketimi ve sigara bağımlılığı bağırsak kanserine yol açıyor.

Aile: 50 yaşının altında yakın bir akrabanızda bağırsak kanseri varsa siz de risk taşıyorsunuz.

Haber7

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