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Bebeğinizi ayaklarından öpmeyin!

Bebeklerin hasas tenine zarar vermemek için çoğu kişi öpmek için ayaklarını seçer. Ancak bebeklerin ayaklarından öpülmesi onlar için tehlikeli olabilir.

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Bebeğinizi ayaklarından öpmeyin!

İşte bebekleri ayaklarından öpmenin zararları

Bebekleri alnından ya da yanaklarından öpün

– Çocuklar ayaklarından öpülmez. Zira ayakları öpülen çocuk, hissettiği ‘anormal’ değerlilik hissi ile kıskançlığa meyleder. Böylesi çocuklar anne babalarının kardeşlerine yönelmesinden rahatsız olur. İlgiyi kaybetme kaygısı anormal derecede ilgi ile sevilmiş çocuklarda sıklıkla görülür.

– Çocuk boynundan öpülmez. Bu, çocukta aşırı hassasiyet kazandırır. Çocuk dudaklarından öpülmez. Bu, hijyenik değildir. Nefes ve ağız yolu ile kapılan enfeksiyonlarda dudaktan öpmenin rolü oldukça yüksektir.

– Çocuklarda öpülebilecek en doğru yer alın ve yanaktır. Alnından öpülmek, çocuğa ruhen iyi gelir. Temizlik, masumiyet ve dürüstlük hissiyle, cesaret oluşturur.

– Bir de çocuk yanaktan öpülebilir. Öpülürken çocuğun kafası tutulmamalıdır. Sürekli öpülme çocuğun başkalarını memnun etme hissini oluşturuyorsa, bu durum kişilik gelişimini aksatır. Çocuk başkalarını memnun etme aracı olarak öpmeyi veya öpülmeyi kullanmamalıdır.

– Bunun yanı sıra, çocuk genital bölgesinden öpülmez. Bu, mahremiyet hissi kazanabillmesi ve tacizden korunabilmesi için gerekliliktir.

KAYNAK HABER7

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