Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

DSÖ’den bakterilere karşı ilaç geliştirme çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü, antibiyotik direnci gösteren 12 çeşit bakteriye karşı yeni ilaç üretilmesi için ülkelere seferberlik çağrısı yaptı.

A+A-

DSÖ’den bakterilere karşı ilaç geliştirme çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut antibiyotiklere direnç gösteren ve insan sağlığına ciddi risk oluşturan 12 çeşit bakteriye karşı önlem alınmasını istedi.

DSÖ, yeni bir uygulamayla ilaçlara direnç gösteren bakterileri gruplandırdı ve risk derecesini belirledi.

Üç kategoriye ayrılan risk derecelendirmesinde, ihtiyacın aciliyetine göre kritik, yüksek ve orta öncelik kriteleri belirlendi.

Kritik öncelikli kategoriye birden çok antibiyotiğe direnç gösteren, özellikle hastaneler ve bakımevleri için risk taşıyan bakteriler konuldu. Bu bakterilerin ölümcül enfeksiyonlara neden olabileceği vurgulandı.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Marie-Paule Kieny konuya ilişkin yazılı açıklamasında, antibiyotik direncinin artmaya devam ettiğini belirterek, “Tedavi seçeneklerimiz hızla tükeniyor. Eğer bu alanı tamamen piyasa oyuncularına bırakırsak çok acil ihtiyacımız olan yeni antibiyotikler zamanında geliştirilemeyecek.” ifadelerini kullandı.

Kaynak AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Strese bağlı kortizol hormonu obeziteye yol açıyor Strese bağlı kortizol hormonu obeziteye ...

Bilim insanları, aldıkları saç örnekleri üzerinden yaptıkları çalışmada uzun süre strese maruz kalan kişilerin obeziteye daha yatkın ol...

Oruç tutar gibi diyet yapan kurtuluyor Oruç tutar gibi diyet yapan kurtuluyor

Amerikalı bilim adamları, oruç tutar gibi diyet yapmanın, diyabet hastalarında pankreasın kendisini yenilemesine olanak sağlayabileceği...

Günde 200 gram meyve sebze erken ölüm riskini azaltıyor Günde 200 gram meyve sebze erken ölüm ri...

Günde 200 gram meyve sebze tüketimi, kalp ve damar hastalıkları riskini yüzde 13, kanser riskini yüzde 4 ve erken ölüm riskini yüzde 15...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
” VVD ekonomi için en iyi parti seçildi ” ” VVD ekonomi için ...

Hollanda'da yapılan bir anketin sonucuna göre VVD ekonomi al...

Güral ‘Türkiye’nin ilk yerli kare bone’ porselenini üretti Güral ‘Türkiye’nin ilk ye...

İlk kez 2006 yılında bone porselen üreterek, ‘Türkiye’nin il...

DSÖ’den bakterilere karşı ilaç geliştirme çağrısı DSÖ’den bakterilere...

Dünya Sağlık Örgütü, antibiyotik direnci gösteren 12 çeşit b...

28 Şubat Kara Lekesi’nin 20.yılı 28 Şubat Kara Lekesi’nin ...

Türkiye’de 20 yıl önce bugün yapılan postmodern darbenin 20....

AK Parti Avrupa’dan en az 1 milyon AK Parti Avrupa’dan en az...

“ Sandıklarda oy kullanmak, yurt dışında yaşayan vatandaşlar...

Tütüncü kayıp tarihi buldu Tütüncü kayıp tarihi buld...

Hollanda’da yaşayan tarihçi, araştırmacı Mehmet Tütüncü tari...

Avrupa’yı Recep Tayyip Erdoğan korkusu sardı Avrupa’yı Recep Tay...

Önce Almanya ardından Hollanda bugün ise Avusturya basının d...

Türkiye’de banka hesabı olanlar dikkat Türkiye’de banka hesabı o...

Türkiye bankalarında işlem yapılmayan, aranıp sorulmayan he...

Kampen Nebi Cami’ye saldırı! Kampen Nebi Cami’ye saldı...

Hollanda’nın Kampen şehrinde bulunan Nebi Cami’nin camları P...

Avrupa’da Türklere yönelik ırkçı saldırılar artıyor Avrupa’da Türklere ...

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere yönelik ırkçı saldırılar...

VIDEO GALERİ