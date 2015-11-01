DSÖ’den bakterilere karşı ilaç geliştirme çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü, antibiyotik direnci gösteren 12 çeşit bakteriye karşı yeni ilaç üretilmesi için ülkelere seferberlik çağrısı yaptı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut antibiyotiklere direnç gösteren ve insan sağlığına ciddi risk oluşturan 12 çeşit bakteriye karşı önlem alınmasını istedi.

DSÖ, yeni bir uygulamayla ilaçlara direnç gösteren bakterileri gruplandırdı ve risk derecesini belirledi.

Üç kategoriye ayrılan risk derecelendirmesinde, ihtiyacın aciliyetine göre kritik, yüksek ve orta öncelik kriteleri belirlendi.

Kritik öncelikli kategoriye birden çok antibiyotiğe direnç gösteren, özellikle hastaneler ve bakımevleri için risk taşıyan bakteriler konuldu. Bu bakterilerin ölümcül enfeksiyonlara neden olabileceği vurgulandı.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Marie-Paule Kieny konuya ilişkin yazılı açıklamasında, antibiyotik direncinin artmaya devam ettiğini belirterek, “Tedavi seçeneklerimiz hızla tükeniyor. Eğer bu alanı tamamen piyasa oyuncularına bırakırsak çok acil ihtiyacımız olan yeni antibiyotikler zamanında geliştirilemeyecek.” ifadelerini kullandı.

Kaynak AA