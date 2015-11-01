Grip Hollanda’yı felç etti

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Normal zamanların çok üstünde görülen grip vakaları dolayısı ile hastanelerde olağan üstü yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Sağlık Bakanı Volksgezondheid Edith Schippers, dün konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada bir çok hastahanenin yaşanan yoğunluk dolayısı ile hastalara gecikmeli olarak yardım edildiğini belirtti.

BAzı hastahanelerin yaşana yoğunluğu kaldırmadığını, bu yüzden ileri bir tarihe randevu verildiğini ifade eden sağlık bakanı Edith Schippers, hastahanlerin tüm imkanları ile ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Öte yandan ülkede yaşanan grip salgınının bir çok sektörde de işlerin yavaşlamasına neden olması, yetkilileri kara kara düşündürüyor.

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