Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Grip Hollanda’yı felç etti

Hollanda’da hızla yayılan girp virüsü hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

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Grip Hollanda’yı felç etti

Normal zamanların çok üstünde görülen grip vakaları dolayısı ile hastanelerde olağan üstü yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Sağlık Bakanı Volksgezondheid Edith Schippers, dün konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada bir çok hastahanenin yaşanan yoğunluk dolayısı ile hastalara gecikmeli olarak yardım edildiğini belirtti.

BAzı hastahanelerin yaşana yoğunluğu kaldırmadığını, bu yüzden ileri bir tarihe randevu verildiğini ifade eden sağlık bakanı Edith Schippers, hastahanlerin tüm imkanları ile ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Öte yandan ülkede yaşanan grip salgınının bir çok sektörde de işlerin yavaşlamasına neden olması, yetkilileri kara kara düşündürüyor.

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