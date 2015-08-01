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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Günde 200 gram meyve sebze erken ölüm riskini azaltıyor

Günde 200 gram meyve sebze tüketimi, kalp ve damar hastalıkları riskini yüzde 13, kanser riskini yüzde 4 ve erken ölüm riskini yüzde 15 düşürüyor.

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Günde 200 gram meyve sebze erken ölüm riskini azaltıyor

İngiliz araştırmacılar, günde 10 porsiyon meyve ve sebze yemenin ömrü uzattığını açıkladı.

Londra’daki Imperial College araştırmacıları, günde 10 porsiyon meyve ve sebze tüketmenin yılda 7,8 milyon erken ölümün önüne geçeceğini belirtti.

Araştırmacılar, yaklaşık 2 milyon kişinin yemek alışkanlığını inceleyen 95 ayrı çalışmada elde edilen verileri analiz etti.

Belirli meyve ve sebzelerin kanser ve kalp rahatsızlığı riskini azalttığına işaret eden araştırmacılar, az miktarda tüketimin dahi belirgin bir farka yol açtığını söyledi.

Günde 200 gram meyve sebze tüketimi, kalp ve damar hastalıkları riskinde yüzde 13, kanser riskinde yüzde 4, erken ölüm riskinde de yüzde 15 düşüşe yol açıyor.

Tüketim yükseldikçe risk düşüyor
Meyve sebze tüketimi günde 800 gramı bulduğunda ise kalp ve damar hastalıkları riski yüzde 28, kanser riski yüzde 13, erken ölüm riski de yüzde 31 oranında azalıyor.

Çalışmada belirtilen porsiyon, 80 grama eşdeğer. Bu da küçük bir muz, armut ya da dolu dolu üç yemek kaşığı ıspanak veya bezelyeye denk geliyor.

Araştırmayı yöneten Dr. Dagfinn Aune, “Meyve ve sebze tüketimi, kolesterol seviyesiyle kan basıncını azaltırken dolaşım ve bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor. Meyve ve sebzeler, DNA hasarını azaltan ve kanser riskinin azalmasına yol açan antioksidanlar içeriyor.” dedi.

Çalışma, “International Journal of Epidemiology” dergisinde yayımlandı.

Kaynak AA

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