Güneş kremlerinde bulunan madde kansere neden olabiliyor

Bazı Güneş kremlerinde bulunan maddenin kişilerde direkt olarak kanseri tetiklemediği ancak vücudumuzu koruyan antidoksidanlara zarar vermesı sonucu kanser riskini artırdığı belirtildi. Uzmanlar içerisinde söz konusu maddenin bulunduğu kremlerin kullanılmamasını tavsiye ediyor.

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Uzmanlar bazı güneş kremlerinde bulunan oxybenzone maddesinin antidoksidanlara zarar vemesi sonucu bizi hastalıklardan koruyan bu maddelerin işlevini yerine getirememesi sonucu kanser gibi ciddi hastalıklara davetiye çıkardığı bildiriliyor.

Yapılan açıklamalarda uzmanlar risk almamak için içeriğinde oxybenzone maddesi bulunan güneş kremlerinin kullanılmamasını tavsiye ediyor.

Konuyla ilgili Hayatısağlık.com’da yer alan bilgiler şöyle:

Güneş koruyucuları iki başlık altında incelenebilir: fiziksel ve kimyasal güneş koruyucuları. Aralarındaki fark; ultraviyole filtresi olarak içeriğinde fiziksel veya kimyasal ajanları bulunduruyor olmalarıdır. Bazı güneş kremleri ise hem kimyasal, hem de fiziksel ajanları bir arada barındırır. Fiziksel içerikli olanlar “inorganik veya mineral güneş koruyucu” olarak adlandırılırken, kimyasal içerikli olanlar “organik veya mineral olmayan güneş koruyucu” olarak isimlendirilir. Organik adı daha sağlıklı olduklarını düşündürüyor olabilir ancak buradaki organik, mineral içeriği olmadığını anlatmak için kullanıldığı belirtiliyor.

Fiziksel güneş kremleri deri üzerine sürüldüklerinde genellikle emilmez ve cilt üzerinde oluşturdukları ince bir tabaka sayesinde güneşin ışınlarını yansıtarak veya bloke ederek cildi korur.

Kimyasal içerikli güneş kremleri sürüldükten sonra deri içine emilir, çoğu güneş ışınlarını absorbe eder, yani bünyesine alır.

Mineral içerikli olmayan güneş kremlerinde hangi maddelerden uzak durmak gerekir ?

Organik güneş kremlerinin bazılarının içinde bulunan “oxybenzone” sürüldükten sonra deri içine emilir. Deri içine emilen her şey kan dolaşımına da katılabilir. Böylece vücudun her herine gidebilir. Araştırmacılar, emilerek kan dolaşımına katılan oxybenzone adlı kimyasalın vücutta kadınlık hormonu “östrojen” benzeri etkiler gösterdiğini ileri sürmüşlerdir. Bu sebeple, oxybenzone içeren güneş koruyucuların kullanımı önerilmemektedir.

Aslında bir A vitamini formu olan “retinil palmitat” adlı maddeyi içeren güneş kremleri de kullanılması önerilmeyen ürünlerdendir. Bunun sebebi ise, güneş ışığına maruz kalan bu maddenin kanserojen etki gösterebilmesidir.

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