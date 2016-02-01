Günümüzde işitme kaybı çocuk yaşta başlıyor

Hollandalı kulak burun boğaz uzmanları günümüzde kullanılan teknolojinin etkisiyle küçük yaştaki çocuklarda bile işitme sorunları yaşandığı ve hatta iyileşme şansının olmadığını belirtti.

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KBB uzmanları VUmc Amsterdam tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Uzmanlar özellikle telefon ve kulaklık gibi günümüzde küçük yaştaki çocuklarda dahil popüler olan teknolojilerin işitme kaybına neden olduğunu açıkladı.

Araştırmada işitme kaybı ile ilgili verilen bilgilerde yaş oranının 50’ye kadar düştüğü aktarıldı. Uzmanlar 50 yaşındaki bir insanın çok genç olduğunu ve işitme kaybının iş/aile hayatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yapılan açıklamada özellikle anne babaların kullanılan teknolojilerden dolayı çocuklarda aşırı ses gürültüsünün oluşturduğu baskıdan kulakların zarar gördüğünün farkında olmadıkları vurgulandı.

Küçük yaştaki kişilerin kulaklarının hassas olması nedeniyle çok daha çabuk zarar görebileceklerini belirten uzmanlar ailelerin çocuklarının olduğu ortamlarda teknoloji kullanımıyla ilgili daha dikkatli olmalarını tavsiye etti.

SONHABER.EU