Hollanda’da 2 doktor açığa alındı

Hollanda’da yoğun bakım ünitesinde görevli iki doktorun açığa alındığı bildirildi.
Rotterdam kentinde bulunan Maasstad hastanesinin yoğum bakım ünitesinde yaşanan gerginliklerin ardından iki doktorun açığa alındığı aktarıldı.
Ünitede hastalara verilen hizmette sorun yaşanmadığı ve kalitenin en yüksek seviyede olduğu bildirilirken, gerginliğin uzmanlar arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığı açıklandı. Aralarındaki gerginliğin hastalara yansımadığı ancak çalışanlar arasında çalışma programlarını olumsuz yönde etkilediği bilgisi verildi.
Hastane heyeti duruma el koyarak, 2 doktoru açığa aldığını ve bunun karşılığında iki yeni uzmanla anlaştıklarını bildirdi. Önümüzdeki günlerde üçüncü uzmanın da alınacağını belirten hastane, yakında yeni tıbbi yöneticinin seçileceğini duyurdu.
SONHABER.EU
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