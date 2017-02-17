Hollanda’da acil servislerde rezalet

Hollanda’da sağlık sektöründe yaşanılan gerilemenin acil servislerde de kendini göstermeye başladığı bildirilirken, üç aylık hasta bir bebeğin saatlerce bekletildiği öğrenildi.

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RTL Nieuws’a konuşan Almar van Lohuizen, üç aylık gittiği acil serviste neler yaşadığını anlattı. Öncelikle Hollanda gibi bir ülkede bunların yaşanıyor olmasına inanamadığını ifade eden van Lohuize, ” Hollanda’da artık sağlık hizmeti diye birşey kalmadı. Üç aylık hasta bebeğimi götürdüğüm acil serviste 2 saat bekletildim. Büyük insan için bile riskli olan bu durumda üç aylık bir bebeği bekletmenin ne kadar tehlikeli olduğu ortada. Sonuç olarak herşey yoluna girdi ama o anda çocuğuma birşey olabilirdi ” sözlerine yer verdi.

Acil serviste hemşire olarak çalışan İnge de Jong ilk yardımda yaşananların tamamen yoğunluktan kaynaklandığını ve kaldıramadıklarını belirtti. De jong, ”hastaların tahta sandalyelerde bazen 4 saat oturup bekledikleri oluyor. Yerde yatan, acılar içinde kıvranan hastaları görüyoruz ancak o anda müdahele edemiyoruz, daha acil durumda olan hastalarımız oluyor. Malesef acil servisteki yoğunluklara çare bulamıyoruz. Uzmanlara ihtiyacımız var ” dedi.

Hollanda hastaneler derneği başkanı Yvonne van Rooy da söylenenlere katılıyor. Ülke genelinde acil servislerde aşırı yoğunluk olduğuna dikkat çekerek, yoğunluğun genellikle yalnız yaşayan yaşlılardan kaynaklandığını bildirildi. 65 Yaşı üstündekilerin ev kazaları nedeniyle acil servise geldikleri ve bu vakaların son 10 yılda yüzde 40 artış gösterdiği aktarıldı.

Van Rooy açıklamasını, ”yaşananlara acilen bir çözüm üretemiyoruz ancak sağlık ocakları ve mahalle hemşirelerinin bu durumlarda müdahele etmesiyle acil servis yoğunluklarını az da olsa giderebileceğimizi düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor ” sözleriyle tamamladı.

SONHABER.EU