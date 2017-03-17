Hollanda’da Alzheimer 2040 yılında birinci ölüm nedeni olacak

Hollanda’da Alzheimer veya benzeri akıl zayıflığı hastalıkları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2040 yılına kadar 3 misli artması bekleniyor.

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Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) tarafından 4 yılda bir hazırlanan ülka halkının sağlık raporu yayınlandı. Bu rapora göre ülkede bunaklık 2040 yılına gelindiğinde birinci ölüm nedeni olacak

Şu an yılda 15 bin kişi bunaklık veya benzeri akıl zayıflığı sebebiyle hayatını kayderken, bu rakam 2040 yılında, 40 bine ulaşmış olacak denilmekte. Bu rakam ile birinci ölüm nedeni olma ihtimali yüksek deniliyor.

Raporda ayrıca 2040 yılına gelindiğinde şu an 1,2 milyon olan şeker hastası ile Görme ve işitme bozuklukları olanların sayısının 2,3 milyona ulaşacağı bildirilmekte.

Türkinfo