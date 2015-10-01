Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da cilt kanseri alarmı

Cilt kanserleri arasında en fazla ölüme neden olan melanomun sayısı Hollanda’da her yıl binlerce yeni hasta ile yükselmeye devam ediyor.

A+A-

Hollanda’da cilt kanseri alarmı

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) tarafından yapılan açıklamada 1990 yılında 1554 kişide melanom kanseri tespit edilirken, 2015 yılında 5887 ve 2016 yılında 6787 yeni melanom hastasının belirlendiğini belirtti.

Hollanda’da en çok görülen kanser çeşiti olan cilt kanseri 2014 yılında 53 bin hasta ile dikkat çekmişti. Cilt kanseri hastalarının ortalama yaşı 52 olarak açıklanırken, özellikle kişilerin güneşlenme/bronslaşma arzularının sayının yükselmesine neden olduğu aktarıldı.

20 Mayıs Cumartesi günü cil kanseri günü olması sebebiyle daha önceden başvuru yapan vatandaşların dermataloglara görünüp cilt testi yaptırabileceği bildirildi. Geçtiğimiz yıl cilt kanseri gününde yapılan kontrollerde 250 kişide cilt kanseri tehşisi konulmuş ve bunlardan 50’sinde melanom tespit edilmişti.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Kansere çare anne sütünde Kansere çare anne sütünde

Anne sütünün içinde bulunan ve ‘Hamlet’ olarak bilinen maddenin kanser hücrelerini etkisiz hale getirdiği ortaya çıkarıldı....

Oruç tutacaksanız mutlaka içmelisiniz Oruç tutacaksanız mutlaka içmelisiniz

Ramazan ayında rutin beslenme düzeninin değişmesi ile birlikte uzmanlar, özellikle iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesini öneriyor....

Hollanda’da dışkı Bankasına büyük ilgi! Hollanda’da dışkı Bankasına büyük ...

Bir yıl önce Hollanda’da açılan Dışkı Bankası (poepbank ) donör sıkıntısı çekmiyor. Çeşitli mikrobiyolojik araştırmalar yapmak amacıy...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Fenerbahçe finalde! Fenerbahçe finalde!

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Real Madrid'i 84...

Hollanda’da cilt kanseri alarmı Hollanda’da cilt ka...

Cilt kanserleri arasında en fazla ölüme neden olan melanomun...

Hollanda’da inşaat işçisi açığı artıyor Hollanda’da inşaat ...

UWV tarafından yapılan açıklamada Hollanda'da inşaat işçisi ...

Vatandaş daha çok harcama yaptı Vatandaş daha çok harcama...

Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu CBS'in açıkladığı rakamla...

‘Konya’ Almanları birbirine düşürdü ‘Konya’ Alman...

Almanya ile Türkiye arasındaki İncirlik krizinde, Almanya'nı...

Erdoğan’dan Avrupa çıkarması Erdoğan’dan Avrupa ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftaya perşembe Avrup...

Rotterdam Başkonsolosluğu’ndan duyuru Rotterdam Başkonsolosluğu...

Hollanda T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu resmi tatil nedeniyl...

Başkan Kır, ıkrçılığa karşı düzenlenecek turnuvayı tanıttı Başkan Kır, ıkrçılığa kar...

Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, ırkçılığa karşı mücad...

Coentunnel haftasonu trafiğe kapatılacak Coentunnel haftasonu traf...

Hollanda'da Amsterdam'ın batısında bulunan A10 karayolu güze...

80 yıl önce, 80 yıl sonra 80 yıl önce, 80 yıl sonra...

Ben bu yazıyı yazdığımda çoğu Atatürk’ün doğum yılını bile b...

VIDEO GALERİ