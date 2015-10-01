Hollanda’da cilt kanseri alarmı

Cilt kanserleri arasında en fazla ölüme neden olan melanomun sayısı Hollanda’da her yıl binlerce yeni hasta ile yükselmeye devam ediyor.

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Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) tarafından yapılan açıklamada 1990 yılında 1554 kişide melanom kanseri tespit edilirken, 2015 yılında 5887 ve 2016 yılında 6787 yeni melanom hastasının belirlendiğini belirtti.

Hollanda’da en çok görülen kanser çeşiti olan cilt kanseri 2014 yılında 53 bin hasta ile dikkat çekmişti. Cilt kanseri hastalarının ortalama yaşı 52 olarak açıklanırken, özellikle kişilerin güneşlenme/bronslaşma arzularının sayının yükselmesine neden olduğu aktarıldı.

20 Mayıs Cumartesi günü cil kanseri günü olması sebebiyle daha önceden başvuru yapan vatandaşların dermataloglara görünüp cilt testi yaptırabileceği bildirildi. Geçtiğimiz yıl cilt kanseri gününde yapılan kontrollerde 250 kişide cilt kanseri tehşisi konulmuş ve bunlardan 50’sinde melanom tespit edilmişti.

SONHABER.EU