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Hollanda’da grip salgını devam ediyor

Hollanda’da Kasım ayından bu yana etkili olan grip salgınının azalmasını beklerken daha da arttığı belirtiliyor.

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Hollanda’da grip salgını devam ediyor

Araştırma enstitüsü tarafından verilen bilgilerde geçtiğimiz hafta 100 bin kişiden 122’si grip şikayeti ile doktora başvurduğu aktarıldı. 2 Hafta önce sayının daha az olduğu bildirildi.

Aile hekimleri grip şikayeti ile kendilerine başvuranların daha çok 0-4 yaş arası çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşların olduğunu açıkladı.

İki hafta boyunca 100 bin kişiden 51’inde grip olması salgın olarak algılanıyor. Son verilere göre tam 7 haftadır Hollanda’da vatandaşlar grip ile boğuşuyor. Grip salgınının ortalama 8 hafta sürdüğü belirtilirken, geçtiğimiz hafta hastanelerde yoğunluk yaşanmış ve hasta alımlarına ara verilmişti.

SONHABER.EU

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