Hollanda’da grip salgını devam ediyor

Hollanda’da Kasım ayından bu yana etkili olan grip salgınının azalmasını beklerken daha da arttığı belirtiliyor.
Araştırma enstitüsü tarafından verilen bilgilerde geçtiğimiz hafta 100 bin kişiden 122’si grip şikayeti ile doktora başvurduğu aktarıldı. 2 Hafta önce sayının daha az olduğu bildirildi.
Aile hekimleri grip şikayeti ile kendilerine başvuranların daha çok 0-4 yaş arası çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşların olduğunu açıkladı.
İki hafta boyunca 100 bin kişiden 51’inde grip olması salgın olarak algılanıyor. Son verilere göre tam 7 haftadır Hollanda’da vatandaşlar grip ile boğuşuyor. Grip salgınının ortalama 8 hafta sürdüğü belirtilirken, geçtiğimiz hafta hastanelerde yoğunluk yaşanmış ve hasta alımlarına ara verilmişti.
SONHABER.EU
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