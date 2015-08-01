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Hollanda’da grip salgını geçmek bilmiyor

Uzmanlar: Hollanda’da Kasım ayında etkisini göstermeye başlayan grip salgını 15 haftadır devam ediyor.

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Hollanda’da grip salgını geçmek bilmiyor

Araştırma enstitüsü Nivel tarafından yapılan açıklamada, Hollanda grip salgını 15 haftadır devam ediyor. Grip salgını normal şartlarda 8 haftada son bulması gerekirken Hollanda’da hala etkisini göstermesi, 2 yıl önce 20 hafta süren grip salgınını hatırlattı.

Nivel’in açıkladığı rakamlarda geçtiğimiz hafta 100 bin kişiden 62’si grip şikayeti ile aile hekimine başvurduğu görülüyor. 2 Hafta önce sayının 53 olduğu belirtilirken, 100 bin kişiden 51’i veya üzeri grip şikayeti ile doktora gittiği ve bunun iki hafta aralıksız devam etmesi grip salgını olarak algılanıyor.

Uzmanlar özellikle çocuk ve yaşlıların salgından nasibini aldığını belirtiyor.

SONHABER.EU

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