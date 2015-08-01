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Hollanda’da grip salgını korkutuyor

Hollanda’da grip salgını günden güne artıyor. Artan salgın karşısında alınan önlemler bir işe yaramazken, 10 haftadır süren salgın yetkilileri de harekete geçirdi.

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Hollanda’da grip salgını korkutuyor

Aile doktorlarına ağır grip vakası ile giden hastlarda yüzde yüzün üzerinde bir artış olduğu görülüyor. Nivel Araştırma Enstitüsü konuya ilgisiz kalmayarak yaptığı araştırmada, grip salgınının artan boyutunu gözler önüne serdi.

Normal şarlarda 100 binde 51 olarak görülen grip vakaları son iki haftadır 100 binde 137 olarak tespit edildi.

Geçen hafta ise 100 binde 92 olan ağır grip vakalarının bir hafta içinde yüzde 50’ye yakın artması, bulaşıcı olan bu hastalığa karşı acil önlem alınmasını elzem hale getirdi.

Grip salgını sürecinin 8 hafta olduğu belirtilen araştırma raporunda, salgının 10 haftadır devam etmesine dikkat çekildi.

Özellikle yaşlıların ve çocukların çok etkilendiği grip hastalığına karşı alınacak önlemlerin başında girp hastalarına fazla yaklaşmamak ve bolca C vitamini tüketmek geliyor.

©SONHABER.EU

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