Hollanda’da halk sağlık hizmetinden faydalanamıyor

Hollanda’da çeşitli sağlık kurumları tarafından yapılan ankete göre halkın çoğunluğu gerekli sağlık hizmetini alamadıklarından şikayetçi.

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Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie Nederland ve İeder(in) tarafından ortak yapılan ankete katılan 10 bin kişiden yüzde 77’si sağlık hizmetinden memnun değil. Gerekli yardım ve hizmeti alamadıklarından şikayetçi olan katılımcılar özellikle zihinsel engelliler ve psikolojik sorunları olan hastalara uygun sağlık hizmeti verilmediğini düşünüyor.

Kendileriyle ilgili alınan kararlarda etkili olamadıklarından yakınan katılımcılar, ” bizimle ilgili alınan kararlarda bize söz hakkı verilmiyor. Sağlık ve yardım hizmetleriyle ilgili fikirlerimiz sorulmuyor ” ifadelerine yer vererek tepkilerini dile getirdiler.

Katılımcıların yüzde 88’i saülık hizmeti kurumları, belediyeler ve sigorta kurumları ile sağlık hizmeti hakkında kendilerinin de görüşlerine yer verilmesini istiyor.

10 Kişiden üçü de sağlık masraflarının çok fazla olması nedeniyle bu hizmetten faydalanmadığını belirtiyor. Bu kişilerin yüksek hastane masrafları ve eigen risico (katkı payı) gibi sebeplerden dolayı uzmana görünmediği veya ilaçlarını almadıkları aktarıldı.

Çoğunluk son yıllarda sağlık hizmetinden faydalanmak için şart koşulan katkı payından rahatsız ve bu uygulamanın bir an önce durdurulması gerektiğini savunuyor.

SONHABER.EU