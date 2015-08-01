Hollanda’da sağlık sigortası firmaları isyan ettirdi

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Sağlık sigortası firmalarının uyguladığı katı ilaç kuralının bir çok hastayı zor durumda bıraktığı öğrenildi. KNMP,LHV ve KBOPVOB sigorta firmaların sadece bir ucuz ilacın ücretini karşılamasının yanlış olduğunu aktarırken, bir hastanın bir anda farklı bir ilaca geçtiği takdirde yan etki, hastalık üzerinde kontrolün azaldığı ve güvensizlik oluştuğuna dikkat çekti.

A fabrikasının markasını kullanan hastaların B fabrikasının piyasaya sürdüğü ucuz ilaca geçmek zorunda kalmasının hastalara zoraki ilaç kullandırmak olduğunu ifade eden kurumlar, bu durumun bir an önce değişmesini ve hükümetin konuyla ilgili harekete geçmesini istedi.

İlaç değiştirmenin hastalar üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu ifade eden kurumlar, ” bu uygulamada sigorta firmaları hastanın hangi ilacı kullanacağını belirliyor. Bu doğru değil. Firmaların bir ucuz ilaç yerine bir kaç çeşitin ücretini karşılaması gerekir ” sözleriyle tepkilerini ortaya koydular.

SONHABER.EU