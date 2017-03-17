Hollanda’da sahte doktora 3 yıl hapis istemi

Hollanda’da 55 yaşındaki doktorun yıllardır diploması ve gerekli belgeleri olmadan hastalara tehşis koyduğu, tedavi ettiği, ilaç sattığı ve binlerce euro karşılığında tedavi için hastaları yurtdışına götürdüğü ıspatlandı.
2015 yılında görülen davada suçlu bulunan sahte doktor Fred B. yüksek mahkeme tarafından da yetkisi olmadan doktormuş gibi davranıp bir çok kişiyi mağdur ettiğini ıspatlayarak 3 yıl hapis cezası istedi.
Sahte doktorun, hastalara tehşis koyduğu, tedavi ettiği, ilaç sattığı ve hatta bazı çaresiz kadınları yüksek miktarda para karşılığı Çin’de ameliyat ettirdiği saptandı.
Fred B’nin Huissen’da bulunan Medisch Center Sanit muayenehanesini Çinli eşi ile birlikte çalıştırdığı belirtildi.
Yapılan incelemelerde ortaya çıkan detaylarda yaklaşık 8 kadına meme kanseri olduklarınıa ikna ederek, tedavileri için binlerce euro para karşılığında Çin’e götürdüğü ortaya çıktı.
Sahte doktorla ilgili kesin kararın 30 Haziran tarihinde verileceği bildirildi.
SONHABER.EU
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